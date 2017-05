‘Champions League-plaatsing kost RB Leipzig miljoenen aan premies’

Na een 1-4 overwinning op Hertha BSC plaatste RB Leipzig zich afgelopen weekeinde voor de groepsfase van de Champions League. Dit levert de club zo’n dertien miljoen euro op, maar dat bedrag is het bijna alweer kwijt. Door het succes hebben de spelers namelijk recht op een behoorlijk bedrag aan premies, zo weet BILD te melden.

In eerste instantie had de club de personeelskosten geschat op zo’n dertig miljoen euro. Maar door het succesvolle seizoen bedragen deze kosten uiteindelijk zo’n veertig miljoen euro, onder meer omdat bepaalde spelers en trainers een flinke premie ontvangen dankzij plaatsing voor de Champions League. Zo krijgt Dominik Kaiser bijvoorbeeld een bedrag van 300.000 euro bijgeschreven.

De middenvelder liet deze bonus al in 2012 in zijn contract opnemen, toen RB Leipzig nog op een laag niveau speelde. “Bij langlopende contracten moet je alles overwegen. Toch had ik niet gedacht dat we volgend seizoen al tegen de beste teams van Europa zouden spelen. Ik leg dit bedrag gewoon opzij, want ik ben niet echt een type die het uitgeeft aan dingen”, zegt Kaiser tegen de Duitse boulevardkrant.