‘Liverpool bereikt principeakkoord over ‘man van 29,5 miljoen euro’’

Liverpool is met Burnley in verregaande onderhandeling over Michael Keane, zo weet de Daily Mirror te melden. De centrale verdediger heeft zelf al een principeakkoord met de club van manager Jürgen Klopp bereikt.

Burnley is bereid om mee te werken, maar hanteert wel een vraagprijs van omgerekend ruim 29,5 miljoen euro. Het is de vraag of the Reds dat willen betalen en bovendien doen zij er goed aan om zich voor de Champions League te plaatsen, want alleen dan zou Keane per se de overstap willen maken naar Anfield.

De tweevoudig international van Engeland kan een vierjarig contract tekenen bij Liverpool, maar staat ook nog altijd in de belangstelling van clubs als Tottenham Hotspur, Everton en Manchester United. Keane speelde al in de jeugdopleiding van the Mancunians en kwam ook tot vijf duels in het eerste elftal, maar brak er nooit helemaal door.