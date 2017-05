Duitsers maken mogelijk einde aan samenwerking Ajax en Westermann

Heiko Westermann neemt mogelijk na één seizoen afscheid van Ajax. Voetbal International meldt dat de verdediger in de belangstelling staat van SV Darmstadt 98, de hekkensluiter van de Bundesliga die ook al is gedegradeerd.

De club van trainer Torsten Frings wil zo snel mogelijk terug naar het hoogste niveau en denkt de hulp van de 33-jarige Westermann daar dus goed bij te kunnen gebruiken. Op basis van het huidige seizoen kan Darmstadt echter moeilijk onder de indruk zijn geraakt van de 27-voudig international van Duitsland.

Ofschoon Ajax met Westermann binnen de lijnen geen duel verloor, maakte de routinier niet altijd een zekere indruk en hij deed ook maar zeven keer in het eerste elftal mee. Westermann heeft nog een contract tot medio 2018, maar die verbintenis wordt dus mogelijk afgekocht door Darmstadt.

Westermann zei eind april nog dat hij niet per se uit is op een vertrek: “Ik heb ook een gezin en kan niet ieder jaar gaan verkassen. Mijn kinderen hebben hier ook hun vriendjes”, zei hij in een interview met persbureau DPA. Westermann kwam eerder uit voor Real Betis, Hamburger SV, Schalke 04, Arminia Bielefeld, Greuther Fürth, Alzenau en Hösbach.