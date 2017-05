Manu erkent: ‘Achteraf gezien was het niet handig’

Go Ahead Eagles maakte maandag bekend dat het per direct afscheid neemt van Elvis Manu. De reden hiervoor waren enkele foto’s die hij op Instagram deelde voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ajax, die met 4-0 verloren werd. Hij erkent tegenover Voetbal International dat het niet zo’n handige actie was.

“Achteraf gezien was het niet handig. Het is zeker niet mijn bedoeling geweest om Go Ahead in diskrediet te brengen. Je kunt me zeker niet verwijten dat ik de afgelopen periode niet professioneel ben geweest”, zegt de aanvaller. “Het was niet handig van me. Er was nog maar één wedstrijd te spelen. Ik begrijp dat het gevoelig ligt, maar ik vraag af of de club hetzelfde had besloten als dit twee maanden geleden was gebeurd.”

Manu werd in januari door Go Ahead gehuurd van Brighton & Hove Albion. In Deventer kwam de aanvaller tot veertien wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde en twee keer als aangever fungeerde. Hij kijkt niet tevreden terug op zijn periode bij Go Ahead Eagles. “Het doel is niet bereikt, want we zijn gedegradeerd. Ik ben Go Ahead dankbaar voor de mogelijkheid die zij me hebben gegeven, om minuten te maken op dit niveau. Ik had er zelf meer van verwacht, want ik ben toch gehaald om iets teweeg te brengen.”