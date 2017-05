Derde keeper plots held van Bayern: ‘Genoten van iedere minuut’

Tom Starke, doorgaans derde doelman van Bayern München, verscheen dit weekend aan de aftrap tegen Darmstadt 98 (1-0). De sluitpost speelde een uitstekende wedstrijd en keerde zelfs een strafschop. Voor het eerst sinds drie jaar stond hij weer in de basis en dat was wel even wennen, zo gaf hij na afloop aan in gesprek met Goal.

“Als je het seizoen start als derde keeper, dan reken je niet op veel speeltijd”, aldus de 36-jarige keeper. “Maar ik ben er altijd in blijven geloven. Ik heb al veel meegemaakt in mijn loopbaan. Een wedstrijd is natuurlijk iets anders dan een training. Tijdens trainingen zitten er niet 75.000 toeschouwers op de tribune. Ik heb genoten van iedere minuut. Tijdens de warming-up had ik al een goed gevoel, de fans hebben me geweldig ontvangen. Daarom had ik vandaag negentig minuten lang plezier.”

Of Starke ook volgend seizoen nog speler is van Bayern München, valt nog te bezien. “We gaan volgende week om de tafel en dan gaan we het eens rustig bekijken", besluit de ex-doelman van Bayer Leverkusen, Paderborn, MSV Duisburg en TSG Hoffenheim.