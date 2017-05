Trainer haalt uit na degradatie: ‘Kutkrant, kutkrant, en anders niks!’

Achilles’29 weet na de 1-5 nederlaag tegen PSV zeker dat men volgend seizoen niet meer in de Jupiler League speelt. Eric Meijers was na afloop dan ook niet te genieten en botvierde zijn frustratie op een verslaggever van De Gelderlander.

“Iedereen mag dat weten, maar het is wel zo. Kutkrant, kutkrant! En anders niks! Gewoon kut! Vanaf augustus: drama!”, schreeuwde de trainer in de catacomben. Voor de camera van FOX Sports gaf hij later tekst en uitleg: “We zijn vanaf dag één negatief benaderd door De Gelderlander. Geen enkele positieve noot hebben we gehad. Ook niet na de winterstop. Dat doet pijn.”

Meijers voegde eraan toe dat de berichtgeving van het lokale dagblad hem al langer dwarszat. “Misschien uit ik het nu op de verkeerde manier, maar ik ben het in ieder geval kwijt.” Het Achilles uit Groesbeek is het seizoen na 38 speelronden geëindigd met 22 punten, twee punten minder dan FC Dordrecht.