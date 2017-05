‘Dat blijft frustrerend en het grote vraagteken bij Romelu Lukaku’

Romelu Lukaku heeft er dit seizoen al 24 in liggen in de Premier League en de Belg voert zodoende de topscorerslijst in de hoogste Engelse afdeling aan. Lukaku wordt de afgelopen maanden steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een zomers vertrek bij Everton en Manchester United en zijn oude club Chelsea lijken de belangrijkste gegadigden te zijn.

Gary Neville is echter niet compleet overtuigd van de meerwaarde van de spits. Lukaku slaagde er afgelopen weekend tegen koploper Chelsea niet in zich te onderscheiden en dat is niet de eerste keer, merkt de oud-verdediger op bij Sky Sports: “Hij staat er niet in de grote wedstrijden. Het grote vraagteken, en de grote frustratie, bij Lukaku blijft: ‘Kan hij het wel laten zien als het er echt om gaat?’. Dat zal niet weggaan tot hij naar een grote club gaat en daar ook gaat presteren.”

Lukaku is, een jaar op huurbasis inbegrepen, bezig aan zijn vierde seizoen bij Everton, dat alleen voor de hoofdprijs afscheid lijkt te willen nemen van de 23-jarige topschutter. De club van Ronald Koeman zou naar verluidt een bedrag van zo’n 83 miljoen euro in gedachten hebben voor zijn spits, die nog tot 2019 vastligt.