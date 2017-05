‘Toen ik hoorde over Slowakije dacht ik: ghetto, écht ghetto!’

In de hoofdstad van Slowakije spelen vier Nederlandse jongens bij Slovan Bratislava: Lesly de Sa, Joeri de Kamps, Ruben Ligeon en Mitchell Schet. In VZ over de grens gaat Voetbalzone naar het buitenland om te kijken hoe het er daar bij de clubs aan toegaat en hoe het leven er daar uitziet. In het eerste deel reist verslaggever Justus mee naar Bratislava met Maxime Jongbloed, de vriendin van Lesly de Sa, om daar vervolgens twee dagen te verblijven.