PSV-huurling: ‘Ik wil wel afspreken dat Jörgensen er hier niet één gaat maken’

Feyenoord kan zondag op bezoek bij Excelsior voor het eerst sinds 1999 kampioen worden. Jordy de Wijs, verdediger van de Kralingers, wil het kampioensfeest van de Rotterdammers graag een week uitstellen. De van PSV gehuurde mandekker wil niet alleen de punten in eigen huis houden, hij wil ook Nicolai Jörgensen van het scoren afhouden.

Na de nederlaag van Ajax tegen PSV (1-0) ligt de vijftiende landstitel van Feyenoord voor het grijpen. "Het is een mooie wedstrijd en wij gaan volle bak. Iedereen gaat er maar vanuit dat Feyenoord hier kampioen wordt”, zegt De Wijs in gesprek met Omroep Brabant. “We hebben hier tegen Ajax ook laten zien dat we punten kunnen afsnoepen en ook tegen de bekerwinnaar, dus waarom ook niet tegen Feyenoord? De druk zal toch vooral bij hun liggen.”

De Wijs erkent dat hij in de tweede seizoenshelft een betere verdediger is geworden door de vele wedstrijden die hij heeft gespeeld. Hij keert na dit seizoen terug bij PSV en wil daar de concurrentiestrijd aan gaan. Maar niet voordat hij Jörgensen van het scoren heeft afgehouden. "Ik hoor mensen al zeggen dat het 0-5 gaat worden met drie keer Jørgensen. We zullen zien. Voorspellingen doe ik niet, maar Feyenoord gaat hier zeker niet eenvoudig met de overwinning weg en... (lachend) ik wil wel afspreken dat Jörgensen er hier niet één gaat maken."