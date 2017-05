‘Na de uitschakeling van Schalke is men gewaarschuwd, dat voordeel is weg’

Voor Ajax staat komende woensdag de eerste wedstrijd in de halve finale van de Europa League op het programma, als Olympique Lyon naar Amsterdam komt. Volgens Jordi Cruijff wordt het een lastig karwei om de finale te halen, maar hij stelt dat het niet onmogelijk is. De ploeg van trainer Peter Bosz moet dan wel op dezelfde manier spelen als in de thuiswedstrijd tegen Schalke 04.

“Alleen is bij Ajax de verrassing er nu af. Na de uitschakeling van Schalke 04 is iedereen gewaarschuwd, dus dat voordeel is weg”, schrijft Cruijff in zijn column in De Telegraaf. “Maar goed, Lyon heeft wel een elftal dat inspireert. Je weet als Ajax dat je in zo'n wedstrijd beter dan goed moet zijn. Bovendien zijn de Fransen fysiek sterker en gevaarlijk in de omschakeling. Daar weet AZ inmiddels alles van.”

“Aan de andere kant heeft Ajax in de thuiswedstrijd tegen Schalke laten zien dat het in staat is om niet alleen te domineren, maar ook om in balbezit de verdediging zo te organiseren dat de counter er bij balverlies meteen uit wordt gehaald”, stelt de technisch directeur van Maccabi Tel Aviv. “Als Ajax dat opnieuw goed voor elkaar krijgt, dan sluit ik een nieuwe stunt niet uit.”