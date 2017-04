Owen voorspelt De Gea-transfer: ‘Hetzelfde gebeurde bij Luis Suárez’

David de Gea wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. Volgens Michael Owen kan het ook niet anders dan dat de huidige sluitpost van Manchester United uiteindelijk in het Santiago Bernabéu terechtkomt. Hij noemt een transfer van de Spaanse sluitpost naar de Koninklijke ‘onvermijdelijk’.

Twee jaar geleden was De Gea zelfs bijzonder dicht bij een overstap naar Real Madrid. Op het laatste moment ketste de deal af, maar de interesse in de international is altijd gebleven. Owen denkt dat het voor De Gea onmogelijk is om de overstap niet te maken als Real Madrid zich weer meldt. “United heeft veel gehad aan De Gea”, zegt Owen, die Liverpool in 2004 verliet voor Real, in gesprek met de Daily Mirror. “Maar hij komt een keer op een punt in zijn carrière waarop hij wil terugkeren naar Spanje en wil spelen voor Real Madrid of Barcelona. Dat kun je Spaanse of Zuid-Amerikaanse voetballers niet kwalijk nemen, want dat zit in hun bloed.”

Owen neemt Luis Suárez als voorbeeld. De ex-Ajacied ging in de zomer van 2014 voor ruim tachtig miljoen euro van Liverpool naar Barcelona. “Hij deed het geweldig bij Liverpool, maar toen een Spaanse club als Barcelona hem belde, moest hij vertrekken.” Volgens het eerder genoemde medium heeft United een prijskaartje van ruim zeventig miljoen euro om de nek van De Gea gehangen. Wanneer Real Madrid hem wil overnemen, willen the Red Devils proberen om een aantal spelers van de Spaanse grootmacht in de deal te betrekken.