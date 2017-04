‘Man van 150 miljoen’ schept duidelijkheid: ‘Ik wil bij Barcelona blijven’

ZJordi Alba wil nog jarenlang aan Barcelona verbonden blijven. De linkerverdediger is onder Luis Enrique niet meer verzekerd van een basisplaats en de Catalanen worden al geruime tijd met Theo Hernández van Atlético Madrid in verband gebracht. Spaanse media verzekerden afgelopen week dat de toekomst van Alba tijdelijk in Madrid zou liggen en de Frans jeugdinternational voor 24 miljoen euro naar het Camp Nou zou gaan.

Barcelona maakte afgelopen week duidelijk dat Alba in de zomer onder geen enkele voorwaarde zal vertrekken. De ex-speler van Valencia is vaak het voornaamste slachtoffer van de systeemveranderingen van Luis Enrique, die in topduels doorgaans voor een 3-4-3-systeem kiest. De laatste wedstrijden lijkt de Spaans international toch weer op de speler waar de Catalanen maximaal achttien miljoen euro voor betaalden: Alba speelde zowel zondag tegen Real Madrid als zaterdag tegen Espanyol negentig minuten.

"Ik heb een contract en het is altijd mijn illusie geweest om voor Barcelona te spelen", zo benadrukte Alba, die een contract tot medio 2020 en een transferclausule van 150 miljoen euro heeft, na afloop van de stadsderby tegen Espanyol (0-3). "Ik wil bij Barcelona blijven, nog jaren. Dat is mijn intentie. Dit is mijn thuis en dit is de club waar het allemaal is begonnen. Ik geef al vijf jaar lang alles wat ik in mij heb. Zolang dat het geval is en ik daarmee aan de verwachtingen voldoe, zal ik hier blijven."





Alba, 28 jaar, ontkende niet dat hij graar vaker in de plannen van Luis Enrique was voorgekomen, maar hij is blij dat hij de laatste weken het vertrouwen van de trainer voor zich heeft gewonnen. "Een voetballer wil altijd alles spelen. Dit seizoen heb ik niet alles kunnen spelen, helaas. Maar ik ga niet om uitleg vragen. Nu speel ik. Natuurlijk gaat er van alles door je hoofd heen als je een dergelijke situatie meemaakt. Het is ook voor mij nieuw. Maar ik ben er volwassener door geworden en ik hecht meer waarde aan dingen. Het veranderen van het systeem heeft ook een rol gespeeld, maar dat zijn beslissingen die de trainer neemt. Die moet ik accepteren, of ik het leuk vind of niet."