Spits blijft maar scoren en blijkt regelrechte voltreffer voor FC Porto

FC Porto nam Francisco Soares in januari voor drieënhalf miljoen euro over van Vitória Guimaraes en kan worden gezien als een regelrechte voltreffer. De spits maakte zaterdagavond het openingsdoelpunt tegen Chaves (0-2) en heeft nu in dienst van os Dragões twaalf doelpunten in veertien wedstrijden gemaakt. Voor die treffers had de Braziliaan slechts 43 doelpogingen nodig.

Door de eerdere zege van Benfica wist Porto dat men moest winnen om de kampioensdroom levend te houden, maar men liet in de eerste helft niet zien ten koste van alles te willen zegevieren. De bezoekers domineerden weliswaar, maar zij kwamen aanvankelijk niet verder dan halve kansen. In het laatste kwartier van de eerste helft werd doelman Antonio Filipe nog op de proef gesteld door Soares en Rúben Neves, maar het bleef tot aan de rust bij 0-0 in Vila Real.

Porto nam in de tweede helft alsnog afstand van Chaves: Soares schoot na zeven minuten een rebound binnen na een schot van André André (foto) en laatstgenoemde gooide het duel zelf in het slot. De Portugees international vond na een handig steekballetje van Otávio de verre hoek en maakte zijn eerste van het seizoen. Door de overwinning bedraagt de achterstand op Benfica, dat eerder op de zaterdag van Estoril won, weer drie punten. Maxi Pereira pakte overigens nog een rode kaart bij de runner-up.