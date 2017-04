Vitesse werkt aan imago: ‘Feit dat we nu met zelfopgeleide spelers voetballen’

Vitesse heeft een aantal roerige jaren achter de rug. De rust lijkt nu wedergekeerd en dat kan komende zondag bekroond worden met de eerste KNVB Beker in de clubhistorie. Toch hebben de Arnhemmers nog altijd het imago van filiaalclub van Chelsea, iets waar technisch directeur Mohammed Allach zich niet in kan vinden.

“Ik denk dat het een perceptie is, maar dat die wel heel snel aan het afzakken is. Uiteindelijk blijven de feiten overeind staan en het feit is dat we niet afhankelijk zijn van een club als Chelsea”, zegt Allach tegenover de NOS. “We hebben gewoon een hele goede relatie en we doen strategisch zaken met ze. Het is ook een feit dat we met veel zelfopgeleide spelers voetballen. Wat dat betreft zijn we de perceptie aan het bijstellen.”

“Tuurlijk gebeurt er weleens wat, maar FC Hollywood aan de Rijn vind je niet zo snel meer terug in de verslagen. Er is duidelijkheid, structuur”, zegt Tim Cornelisse, die als jeugdtrainer bij Vitesse werkt. Ook Nicky Hofs merkt dat het tegenwoordig rustiger is in Arnhem. “Vroeger gebeurden hier nog dingen waar je echt versteld van stond, maar nu is de club goed bezig.”