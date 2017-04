Vitesse-captain doet belofte: ‘Dan verf ik mijn haar geel voor één dag’

Guram Kashia is niet vies van een weddenschap. De aanvoerder van Vitesse deed zijn ploeggenoten een belofte wanneer zondag de bekerfinale tegen AZ wordt gewonnen. “Dan verf ik mijn haar geel voor één dag”, laat de Georgische mandekker weten aan De Telegraaf.

Kashia moest eerder al zijn baard afscheren na een weddenschap met ploeggenoot Lewis Baker. Na de bekerfinale van zondagavond hoopt trainer Henk Fraser dat zijn captain met een nieuw kapsel over straat gaat. “Na onze overwinning op Heerenveen (4-2) werden wij als favoriet bestempeld en na onze nederlaag tegen Feyenoord (0-2) ziet iedereen AZ waarschijnlijk als de grootste kanshebber”, aldus de coach. “Ik denk zelf dat we elkaar niet zo gek veel ontlopen en dat de vorm van de dag doorslaggevend wordt.”

AZ-trainer John van den Brom speelde in 1990 zelf met Vitesse een verloren bekerfinale. “Het voelde alsof we door mij hadden verloren”, kijkt de coach terug. “Ik heb enorm gehuild na dat moment en de supporters van Vitesse zijn het nog steeds niet vergeten. Vervelend, maar dat is voor de komende bekerfinale van ondergeschikt belang. Ik gun Vitesse normaal gesproken alle goeds, maar nu even niet. Wij willen die beker met AZ winnen.”