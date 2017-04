Neymar vertelt vrienden over mogelijk vertrek

Mattia De Sciglio lijkt AC Milan de rug toe te keren en hij kan kiezen uit een mooi rijtje clubs. Na Juventus, Napoli en Barcelona wordt ook Liverpool met de verdediger in verband gebracht. (Diverse Italiaanse media)

Samu Castillejo is niet bezig met een overstap naar Napoli. De vleugelspeler noemt de berichten slechts geruchten en hoopt zijn contract bij Villarreal te kunnen verlengen. (Marca)

De aanvaller van Barcelona heeft aan zijn vrienden verteld dat Manchester United bereid is om tweehonderd miljoen euro over te maken.

(The Sun)

Serdar Tasci lijkt zijn loopbaan voort te gaan zetten in Turkije. De verdediger van Spartak Moskou is naar verluidt persoonlijk rond met Trabzonspor. (Diverse Turkse media)

Issa Diop weet nog niet hoe lang hij bij Toulouse blijft. Volgens het verdedigende toptalent is dat ook aan andere clubs, de voorzitter en de coach. (RMC)