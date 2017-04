‘Drie overschatte spelers? Paul Pogba, James Rodríguez en Mario Balotelli’

Antonio Cassano speelde in het Italiaanse elftal samen met Mario Balotelli, maar vindt de spits van OGC Nice overschat. In gesprek met La Gazzetta dello Sport noemt Cassano de namen van Balotelli, Paul Pogba en James Rodríguez, wanneer hem wordt gevraagd om drie overgewaardeerde spelers aan te wijzen.

"Is Pogba echt 120 miljoen euro waard? Voor mij niet, nee", doelt Cassano op de aanvankelijke vraagprijs van Juventus. "Tachtig miljoen voor Rodríguez? Ook niet. Als hij dat bedrag waard is, hoeveel was Andrés Iniesta dan waard op zijn leeftijd? Wat betreft Balotelli: ik wens hem het beste toe en hij presteert best goed in Frankrijk. Maar hij en Pogba hebben het geluk dat ze worden vertegenwoordigd door Mino Raiola, een heel goede zaakwaarnemer."

Raiola heeft zowel Pogba als Balotelli 'geweldige kansen' geboden, vindt Cassano. Zelf is de voormalig international clubloos, maar de 34-jarige Cassano schaart zichzelf nog altijd bij de wereldtop. "De drie beste spelers? Messi is altijd de beste. Daarna volgt Iniesta. Dan komt Xavi, samen met mij. Ik ben het nog steeds waard om op het podium te staan", zegt de uitgesproken ex-aanvaller van onder meer AS Roma, Real Madrid, AC Milan en Internazionale.