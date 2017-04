FC Twente neemt na het seizoen afscheid van tegenvallend duo

Dylan Seys en Enis Bunjaki zijn na dit seizoen geen speler meer van FC Twente, zo hebben de Tukkers dinsdagochtend via de officiële kanalen laten weten. De club uit Enschede ziet af van een langer verblijf van huurling Seys, terwijl de optie in het contract van Bunjaki niet gelicht zal worden.

Hiermee komt een einde aan het dienstverband van de twee tegenvallende aanvallers. De Belgische Seys werd aan het begin van het seizoen gehuurd van Club Brugge, dat hem al eerder tijdelijk van de hand deed aan het Israëlische Hapoel Acre. De aanvaller kwam in de Grolsch Veste vooral in actie als invaller en maakte in zijn seizoen in Twente één doelpunt.

Net als in Seys, ziet Twente ook geen toekomst in Bunjaki, die in januari transfervrij werd overgenomen van Eintracht Frankfurt. De Duitse Kosovaar kwam tot slechts 33 minuten in de hoofdmacht van de Tukkers en maakte eveneens geen indruk in het beloftenelftal. Twente ziet dan ook af van de optie voor nog twee seizoenen die het in het contract van Bunjaki op had laten nemen.