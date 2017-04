Ten Cate stopt onderhandelingen met KNVB: ‘Het was mij toegezegd’

Henk ten Cate is niet langer in de race voor het bondscoachschap van het Nederlands elftal. De huidige trainer van Al-Jazira was een van de topfavorieten om Danny Blind op te volgen bij Oranje en voerde al vergevorderde onderhandelingen met de KNVB. Hij laat nu echter weten zich terug te trekken omdat hij zich niet voldoende gesteund voelt binnen de bond.

“De baan van bondscoach van het Nederlands elftal is mij maandagavond toegezegd. Maar uiteindelijk heb ik besloten dat niet te doen”, reageert hij tegenover De Telegraaf. “Als je zo'n verantwoordelijke baan aanneemt, voor mij de meest eervolle in het Nederlandse voetbal, is het essentieel dat de hele organisatie daar achter staat, anders wordt het geen succes.”

Ten Cate gelooft dat het Nederlands elftal voldoende kwaliteit heeft om zich te kwalificeren voor het WK in Rusland en heeft alle waardering voor Hans van Breukelen en alle ‘voetbalexperts’ die zijn aanstelling wel steunden. Zijn terugtrekking lijkt de weg vrij te maken voor Dick Advocaat, die aan het einde van het seizoen vertrekt bij Fenerbahçe. Volgens geruchten die maandag opdoken zit echter niet de hele spelersgroep te wachten op een rentree van de Kleine Generaal.