‘Jammer dat het gezeur over Hahn al begon, ik reken gewoon op hem’

In aanloop naar het duel tussen Excelsior en Feyenoord zal Warner Hahn een van de meest besproken spelers zijn. De doelman is sinds de winterstop door Feyenoord verhuurd aan de stadgenoot en kan zijn werkgever nu van het kampioenschap afhouden. Voor Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag is het naar eigen zeggen allemaal geen item.

“Jammer dat het gezeur over Warner Hahn al begon deze week. Voor mij is het geen item, voor hem ook niet zegt hij. Maar dat kan ook een houding zijn, hij wordt natuurlijk wel aangesproken door vrienden en ploeggenoten”, zegt Van der Gaag in gesprek met Voetbal International. “Ik redeneer altijd zo dat zo'n item zich vanzelf oplost. De uitslagen van afgelopen weekend bewijzen dat. Ik reken gewoon op Warner.”

“Er is ook geen bepaling in het contract opgenomen, zoals dat in andere landen wel eens gebeurt”, vervolgt de oefenmeester, wiens ploeg officieus veilig is in de Eredivisie. "We hebben nog een punt nodig. Twee ploegen op zes punten is mooi en Roda JC en PEC Zwolle er ook nog tussen. Maar ik heb zo veel gekke dingen gezien dit seizoen dat ik het eerst zeker wil weten. Dat die wedstrijd uitgerekend hier in ons stadionnetje is, dat is best bijzonder.”