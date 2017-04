De Boer kon rentree maken in Spanje: ‘Ja, die club was vrij serieus’

Frank de Boer werd in november op straat gezet door Internazionale en zit nu alweer ruim vijf maanden werkloos thuis. De 46-jarige trainer heeft wel aanbiedingen ontvangen, zo vertelde hij zondagavond in het programma Rondo.

De Boer kreeg naar eigen zeggen ‘heel veel’ voorstellen: “Een stuk of zes, zeven. Ik kon meteen weer aan de slag, zelfs twee dagen na mijn ontslag. Maar ik wil gewoon in het nieuwe seizoen beginnen.” Onder meer Málaga had belangstelling; die club ging maart uiteindelijk in zee met Míchel en verloor sindsdien nog maar drie van de zeven wedstrijden.

“Ja, Málaga was vrij serieus. Volgens mij gaat 'ie nu wel aardig”, aldus De Boer, die er met een glimlach aan toevoegde dat Barcelona nooit bij hem heeft aangeklopt. De oud-verdediger werd overigens ook nog genoemd bij clubs als AZ, Swansea City, Leicester City, Hull City, Rangers FC en Galatasaray.