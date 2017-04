Kraker kent bizarre ontknoping; Van Persie en Sneijder krijgen mot

De Intercontinentale Derby tussen Galatasaray en Fenerbahçe is zondagavond gewonnen door de bezoekers van trainer Dick Advocaat. Het bij vlagen verhitte duel leek in een doelpuntloos gelijkspel te eindigen, maar in de blessuretijd trok Fenerbahçe het duel toch nog naar zich toe: 0-1. De Gele Kanaries hebben nu nog ‘maar’ acht punten minder dan koploper Besiktas.

De derby van Istanbul is altijd een beladen duel en dat werd ook zondag weer eens duidelijk, toen Mehmet Topal het aan de stok kreeg met Lukas Podolski. Ook onder anderen Wesley Sneijder en Robin van Persie gingen er zich later mee bemoeien en zij kregen zelfs mot met elkaar. Voetballend had Galatasaray in de eerste helft het beste van het spel en na 25 minuten kreeg Yasin Öztekin een goede kans, maar zijn inzet werd gekeerd door Volkan Demirel en de rebound was niet aan Sneijder besteed.

In de tweede helft was het spel niet veel beter, al deden onder anderen Selçuk Inan en Garry Mendes Rodrigues nog wel pogingen om te scoren, maar zij slaagden er niet in om Volkan Demirel te passeren. De doelman werd later in het duel nog het doelwit van enkele fans van Galatasaray, die onder meer waterflesjes en een mobiele telefoon op het veld gooiden. Het duel leek daarna dood te bloeden en te eindigen in een brilstand, maar een kopbal van Josef de Souza in de blessuretijd leverde Fenerbahçe toch nog het volle pond op.