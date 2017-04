Benteke krijgt Anfield muisstil met twee doelpunten

Liverpool heeft voor derde keer op rij een thuisnederlaag geleden in de Premier League tegen Crystal Palace. Het team van Jürgen Klopp kwam op voorsprong door een geweldige vrije trap van Philippe Coutinho, maar een dubbelslag van Christian Benteke leverde het bezoek toch nog drie punten op: 1-2. Voor Sam Allardyce is het de eerste keer dat hij als manager een competitieduel wint op Anfield.

Liverpool verloor slechts éénmaal in zijn laatste 24 competitiewedstrijden voor eigen publiek en maakte ook tegen Crystal Palace aanvankelijk een ongenaakbare indruk. De bezoekers werden met de rug tegen de muur gezet in de openingsfase en moesten zich halverwege de eerste helft uiteindelijk overgeven aan de brille van Phillipe Coutinho. De Braziliaanse spelmaker krulde het leder uit een vrije trap van grote afstand voorbij Wayne Hennessey en brak zo de ban voor zijn elftal: 1-0.

Crystal Palace kwam daarna iets beter in de wedstrijd en slaagde er op slag van rust zelfs in de score te nivelleren. Yohan Cabaye werd de diepte ingestuurd door Joel Ward, waarna de Fransman een perfecte voorzet in huis had op Benteke. De Belgische spits kon de bal simpel achter Simon Mignolet werken en deed zijn oude club zo pijn. Emre Can had vlak daarvoor een grote mogelijkheid om zeep geholpen namens Liverpool.

Liverpool genoot ook in het tweede bedrijf het meeste balbezit, maar slaagde er maar niet in om een gaatje te vinden en kwam in het eerste kwartier niet verder dan een afgeblokt schot van Coutinho. The Eagles van manager Allardyce stelden daar niet veel tegenover; een vrije trap van Yohan Cabaye vormde lang het grootste gevaar. Een kwartier voor tijd viel echter plots de 1-2: Benteke kopte raak nadat een hoekschop doorschoot bij de eerste paal. Liverpool had nog een kwartier om langszij te komen, maar slaagde daar niet in.