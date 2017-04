Dost moest speelwijze aanpassen: ‘Als ik dat deed, legde hij de training stil’

Bas Dost is bezig aan een sterk debuutjaar bij Sporting Portugal. De Oranje-international voert momenteel met 28 doelpunten de topscorerslijst aan in de Portugese competitie en dankt zijn succes mede aan coach Jorge Jesus. Laatstgenoemde spreekt regelmatig met zijn aanvalsleider over diens rol.

"Ik ben niet het type speler dat op de flanken moet gaan lopen. De trainer zegt altijd dat ik dat niet moet doen. Als ik dat doe op de training, legt hij die stil", legt Dost uit in gesprek met Sporting TV. Het advies van Jesus kwam aanvankelijk niet direct binnen bij spits. "Laat me toch gaan dacht ik, maar nu weet ik dat hij gelijk heeft. Mijn kwaliteit ligt in het strafschopgebied om te combineren en ballen te ontvangen. Het is heel belangrijk dat ik met spelers speel die mij de bal geven."

Dost was dit seizoen in 37 officiële wedstrijden goed voor dertig doelpunten voor Sporting, dat zaterdagavond nog een punt pakte tegen koploper Benfica (1-1). Os Leões staan momenteel derde in de Portugese competitie.