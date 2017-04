Chelsea gaat voor dubbel na spektakelstuk tegen Tottenham

Chelsea heeft zich voor het eerst sinds 2012 geplaatst voor de finale van de FA Cup. In de halve finale tegen Tottenham Hotspur, dat in 1991 voor het laatst in de eindstrijd stond, won de koploper van de Premier League in een spektakelstuk met 4-2. In de finale wacht een ontmoeting met Arsenal of Manchester City. Chelsea blijft in de race voor de dubbel in Engeland.

Voor het eerst sinds 1999 stond de top twee van de Premier League tegenover elkaar in de halve finale van de FA Cup. Toch trad Chelsea niet aan in de sterkste formatie: Antonio Conte verraste op Wembley met basisplekken voor Nathan Aké en Michy Batshuayi, terwijl spelers als Diego Costa en Eden Hazard op de bank zaten. Toch stond Chelsea na 45 minuten op een 2-1 voorsprong. Binnen vijf minuten nam Willian het eerste doelpunt van de wedstrijd al voor zijn rekening.

De specialist mocht aanleggen voor een vrije trap en plaatste de bal in de verre hoek, buiten het bereik van Hugo Lloris. Liefst negen van zijn twintig doelpunten sinds de start van 2015/16 kwamen voort uit een directe vrije trap. Dat percentage (45 procent) werd vlak voor rust iets naar beneden gehaald, want ditmaal was Willian trefzeker uit een strafschop. Heung-Min Son ging te vroeg voor een sliding en haalde Victor Moses daarmee neer. Arbiter Martin Atkinson wees naar de stip.

Christian Eriksen blonk uit met twee assists voor Tottenham Hotspur.

Willian benutte de penalty met een overtuigend schot in de linkerhoek. Tussendoor was Tottenham nog op gelijke hoogte gekomen. Kane kopte op briljante wijze achterwaarts raak op aangeven van Eriksen. De voorzet van de voormalig Ajacied was niet al te best, maar zeven minuten na rust leverde de Deen een fantastische assist op Dele Alli. Zijn afgemeten lange bal draaide perfect voor de voeten van de aanvaller, die de 2-2 verzorgde. Met twintig stuks heeft Eriksen dit seizoen meer assists gegeven in officiële wedstrijden dan iedere andere speler in de grootste vijf Europese competities.

Het momentum leek voor Tottenham, maar dat wist de ploeg van Mauricio Pochettino niet uit te buiten. Chelsea klapte er in het restant van de tweede helft overheen. Hazard en Costa maakten tegelijkertijd hun entree na een uur spelen en de Belg zette Chelsea op 3-2. Na een hoekschop kwam de bal terecht bij Hazard, die uithaalde en de bal langs meerdere spelers en in het rechterhoek zag verdwijnen. Het hoogtepunt van de wedstrijd moest nog volgen: met een geweldige poeier via de onderkant van de lat besliste Nemanja Matic het duel. Chelsea plaatste zich voor de zevende keer deze eeuw voor de finale.