‘Ajax kan nu beter tegen PSV spelen dan tegen PEC of Excelsior’

Ajax speelde donderdagavond honderdtwintig minuten tegen Schalke 04 en heeft zondag alweer een uiterst belangrijke wedstrijd op het programma staan. PSV is dan de tegenstander in Eindhoven en bij puntverlies, ervan uitgaande dat Feyenoord wint van Vitesse, lijkt de landstitel uit het zicht te verdwijnen voor de ploeg van Peter Bosz. Marciano Vink denkt echter dat het niet eens zo verkeerd is dat Ajax een zware wedstrijd wacht.

“Na zo'n euforische avond zoals donderdag, waar heel Europa weer over spreekt, is het lastig om in een ambiance als bijvoorbeeld Woudestein de innerlijke motivatie te vinden”, vertel hij in gesprek met ELF Voetbal. “Nu sta je in de topper waar al weken over wordt gesproken, zo niet al maanden omdat Feyenoord deze wedstrijd al in haar agenda had gepland als zijnde 'hier worden we kampioen'. De druk ligt zo hoog, dat de spelers die innerlijke motivatie niet uit zichzelf hoeven te halen. Die krijgen ze al van buitenaf. Ik durf te wedden dat PEC Zwolle, Excelsior of Sparta-uit zondag veel moeilijker zou zijn geweest dan PSV-uit.”

Vink verwacht dat PSV, in navolging van wat ook Schalke tegen Ajax deed, er vanaf de eerste minuut vol op zal klappen. Voor Ajax is het dan zaak die eerste fase te overleven en te zorgen dat het voetballende gedeelte de overhand gaat krijgen. Als de Amsterdammers er dan voor kunnen zorgen dat PSV moet gaan lopen, verwacht Vink dat Ajax gaat winnen.