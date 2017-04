Aké krijgt kans bij Chelsea: ‘Hij verdient het en ik heb vertrouwen in hem’

Nathan Aké keerde in januari terug bij Bournemouth, maar kwam sindsdien enkel twee keer in actie in de FA Cup. De verdediger annex middenvelder kan zich nu opnieuw opmaken voor een basisplaats, want Antonio Conte heeft bevestigd dat de linkspoot zaterdagavond aan de aftrap verschijnt tegen Tottenham Hotspur in de FA Cup.

De 22-jarige Aké zal de zieke Gary Cahill vervangen, aldus Conte in de Engelse pers: “Aké vindt dat hij deze kans verdient. Hij laat het al de hele tijd zien en zijn toewijding is perfect. Hij heeft hard gewerkt, zijn instelling is fantastisch en hij heeft nooit geklaagd. Hij is een goede speler en ik denk dat hij klaar is voor deze kans”, klinkt het.

“Hij verdient deze kans ik heb vertrouwen in hem. Ik heb er geen problemen mee om deze beslissing te nemen. Aké heeft de juiste kenmerken om het van Cahill over te nemen. Vergeet niet dat Aké bij Bournemouth al alles speelde. Hij wilde echter bij ons blijven om ons aan het kampioenschap te helpen”, aldus Conte. Aké speelde tot dusverre veertien wedstrijden voor Chelsea.