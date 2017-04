Guardado erkent: ‘Misschien willen ze me bij PSV helemaal niet meer’

Andrés Guardado wordt al maanden met een transfer in verband gebracht en met name Atlanta United FC zou achter de handtekening van de middenvelder aanzitten. Guardado heeft er nooit een geheim van gemaakt in de Major League Soccer te willen voetballen, maar een overstap is nog helemaal niet zeker.

De dertigjarige Guardado vertelt in het Eindhovens Dagblad dat hij er ‘niet niet helemaal uit’ is of hij weg wil of niet: “Het gaat er ook om wat PSV met me wil en misschien willen ze me wel helemaal niet meer. PSV zal voor mij nog een prijs willen als een vertrek de beste optie is, dus we weten niet wat er gebeurt.”

Guardado, 132-voudig international van Mexico, voegt eraan toe dat hij graag met zijn land in actie wil komen op het WK in Rusland en dat hij dat ook meeneemt in zijn keuze over een eventuele nieuwe club. “Het is een droom van me om ooit nog in Amerika te spelen, maar de vraag is of het voor volgend jaar de goede keuze is. Het niveau is behoorlijk, maar toch een stukje lager dan in Europa.”