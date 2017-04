Van Nistelrooij hakt knoop door over toekomst

Fabinho heeft er een nieuwe mogelijke bestemming bij gekregen. Napoli gaat de concurrentie met onder meer Arsenal, Barcelona, Internazionale en Manchester United voor de middenvelder van AS Monaco aan. (Diverse Italiaanse media)

Atalanta is van plan om aankomende zomer vijf miljoen euro over te maken naar Alavés. Vleugelspits Édgar Méndez moet voor dat bedrag de oversteek naar de Serie A maken. (Cadena Ser)

De Eindhovenaren hoopten hem volgend seizoen aan te kunnen stellen als trainer van een jeugdelftal of Jong PSV, maar de oud-spits sluit dit voorlopig uit.

Unai Emery lijkt Paris Saint-Germain na een jaar alweer te verlaten. De oefenmeester kan terecht bij AS Roma, dat hem naar verluidt al binnen heeft gehengeld als opvolger van Luciano Spalletti. (Corriere dello Sport)