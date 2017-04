‘Vitesse kan fluiten naar som van twee miljoen na nieuws uit Polen’

De toekomst van Valeri Qazaishvili ligt niet bij Legia Warschau. De huidige nummer twee van de Ekstraklasa kan de aanvallende middenvelder definitief overnemen van Vitesse, maar heeft ervan afgezien om de optie te lichten.

Het doorgaans betrouwbare Przeglad Sportowy meldt dat Legia heeft besloten om Qazaishvili weer uit te zwaaien en daardoor kan Vitesse fluiten naar een vastgestelde transfersom van twee miljoen euro. Ook aanvaller Tomas Necid, die wordt gehuurd van Bursaspor, zou reeds te horen hebben gekregen dat hij na dit seizoen moet vertrekken bij Legia.

De 24-jarige Qazaishvili, 22-voudig international van Georgië, kwam in dienst van Legia tot in totaal twee assists in vijftien officiële wedstrijden. In die duels scoorde hij niet. In dienst van Vitesse staat de teller van Qazaishvili op 28 treffers en 13 assists in 121 optredens.