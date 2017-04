Hoofd Pastoor op hakblok: ‘We bekijken de situatie van week tot week’

Bij Sparta Rotterdam is het momenteel alarmfase één. De Kasteelclub bevindt zich op de zestiende plaats in de Eredivisie, die aan het einde van het seizoen verplicht tot het spelen van nacompetitie. Het is niet meer vanzelfsprekend dat Alex Pastoor het seizoen afmaakt als trainer van de Rotterdammers.

Sparta-voorzitter Rob Westerhof stelt dat een ontslag van Pastoor in de komende weken niet uitgesloten is. “Zoiets kun je in de voetballerij nooit zeggen. Uiteindelijk gaat het om de resultaten. Die moeten goed zijn. Dat is overal zo, bij welke club ook. We bekijken de situatie van week tot week”, zegt Westerhof in gesprek met het Algemeen Dagblad. “We hebben elkaar telefonisch gesproken. Ook aan Alex heb ik mijn zorgen geuit. En die zorgen heeft hij zelf ook.”

Een degradatie zou volgens Westerhof niet dramatisch voor Sparta zijn, maar wel behoorlijk onwenselijk. De club keerde dit seizoen na zes jaar terug in de Eredivisie en Het Kasteel zit bij iedere thuiswedstrijd redelijk vol. “Dat willen we graag koesteren. Vrijdag zullen we verder met elkaar praten”, stelt de voorzitter van de Rotterdammers. “Het viel me niet mee hoe Sparta speelde in Kerkrade. Dus natuurlijk ben ik erg geschrokken. Helemaal omdat het de vierde nederlaag op een rij was.”