‘We hebben met Ajax niet de grootste talenten, zoals voorheen’

Gery Vink is trots op de wijze waarop Ajax Onder-17 zich maandag verzekerde van de eindzege op de ABN AMRO Future Cup. In de finale wonnen de Amsterdamse talenten met 0-2 van Bayern München. De getoonde vechtlust op het toernooi kan Vink bekoren. Volgens de trainer was die inzet nodig, omdat Ajax niet per se de grootste talenten had op het toernooi.