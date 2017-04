Chelsea-legende neemt ontslag met winststatistiek van acht procent

Gianfranco Zola heeft na vier maanden ontslag genomen als trainer van Birmingham City. De ex-manager van West Ham United en Watford werd in december 2016 aangesteld met de taak om the Blues naar de Premier League te loodsen, maar is bezig aan een teleurstellend seizoen. Met nog drie speelrondes voor de boeg staat Birmingham twintigste in de Championship.

Zola nam het roer over van Gary Rowett, die verrassenderwijs werd ontslagen. Op dat moment stond Birmingham, met Maikel Kieftenbeld in de gelederen, zevende en was promotie nog binnen handbereik. Zola had een winstpercentage van slechts acht procent. Hij won 2 van zijn 24 wedstrijden; 8 keer speelde Birmingham gelijk onder Zola en aan 14 duels hield men niks over.

Maandag ging het opnieuw mis, ditmaal tegen Burton Albion (2-0). De fans vroegen tijdens de wedstrijd om zijn vertrek en na de nederlaag besloot Zola de eer aan zichzelf te houden. De oud-aanvaller was als speler tussen 1996 en 2003 actief voor Chelsea en verwierf een legendarische status. Hij won onder meer tweemaal de FA Cup, eenmaal de Europacup I en de Europese Supercup.