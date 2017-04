‘Ziyech zette mij per wedstrijd wel vijf keer alleen voor de keeper’

Luciano Slagveer leek zondag met sc Heerenveen op weg naar een positief resultaat in Amsterdam, maar na de gelijkmaker ging het helemaal mis tegen Ajax (5-1). De buitenspeler sprak na afloop met correspondent Justus Dingemanse over de tegendoelpunten én over zijn goede vriend Hakim Ziyech.