‘Het publiek is de grote winnaar, we leverden een prachtige show’

Gery Vink is erg te spreken over het optreden van Ajax Onder-17 tegen Juventus op de ABN AMRO Future Cup. Ajax plaatste zich middels een 2-0 overwinning voor de halve finale van het jeugdtoernooi. Daarin is Anderlecht maandag de tegenstander.