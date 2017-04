Ontketend tandem bezorgt Excelsior historische overwinning op Vitesse

De spanning in de kelder van de Eredivisie is te snijden. Nadat Roda JC Kerkrade eerder op de zaterdagavond al had afgerekend met Sparta Rotterdam, wist ook degradatieconcurrent Excelsior drie punten bij te schrijven. Het elftal van Mitchell van der Gaag schudde op eigen veld een armzalig Vitesse van zich af en neemt nu een veertiende plaats in op de ranglijst: 1-0. Het was de eerste thuiszege voor Excelsior op Vitesse sinds augustus 1972.

Vitesse won zes van zijn laatste acht wedstrijden in alle competities, maar sloeg op Woudestein een modderfiguur. De Arnhemmers werden in de eerste helft op nagenoeg alle fronten afgetroefd en keken bij rust dan ook tegen een verdiende achterstand aan. Nadat Nigel Hasselbaink en Ryan Koolwijk in de eerste tien minuten nog het aluminium hadden geteisterd namens Excelsior, viel de openingstreffer na een klein kwartier spelen alsnog.

Na goed doorzetten van Mike van Duinen kon Hasselbaink scoren. De clubtopscorer van de Kralingers had de aanval zelf opgezet en gaf keeper Eloy Room geen kans met een verwoestend schot in het dak van het doel: 1-0. De twee spitsen vonden elkaar niet veel later opnieuw, maar ditmaal kon Room ternauwernood redding brengen. Vitesse werd bij vlagen onder de voet gelopen door de thuisploeg en mocht zich gelukkig prijzen met de minimale achterstand bij rust.

De bezoekers kwamen na de onderbreking iets sterker uit de kleedkamer, maar het tandem Hasselbaink-Van Duinen bleef een plaag voor de Arnhemse defensie. Zeven minuten na rust had de doelpuntenmaker een puntgave voorzet in huis op Van Duinen, maar zijn volley werd onschadelijk gemaakt door Room. Excelsior bleef vervolgens betrekkelijk eenvoudig op de been. Vitesse-coach Henk Fraser reageerde met het inbrengen van Adnane Tighadouini en Zhang Yuning, maar ook zij konden de nederlaag uiteindelijk niet afwenden.