Werelddoelpunten bij Dortmund - Frankfurt, Jonker wint weer eens

Andries Jonker heeft na drie wedstrijden weer eens gewonnen met VfL Wolfsburg. In eigen huis waren die Wölfe zaterdagmiddag te machtig voor FC Ingolstadt 04: 3-0. Tegelijkertijd won nummer twee RB Leipzig met 4-0 van SC Freiburg, terwijl Borussia Dortmund voor eigen publiek drie punten bijschreef tegen Eintracht Frankfurt (3-1). Het was een welkome opsteker na de aanslag op de spelersbus en de nederlaag tegen AS Monaco. Paul Verhaegh scoorde voor FC Augsburg tegen 1. FC Köln (2-1 zege).

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 3-1

Marco Reus bezorgde Dortmund na twee minuten een droomstart. De smaakmaker liet de bal slim lopen voor Christian Pulisic en meldde zich vervolgens voor het doel, waar hij werd gevonden door de Amerikaanse belofte. Reus rondde af met de hak. Daarna volgden prachtige doelpunten aan weerszijden: een kanonskogel van Marco Fabián belandde in de kruising achter Roman Bürki, terwijl een zondagsschot van Sokratis Papastathopoulos eveneens doeltreffend bleek: 2-1. Frankfurt bleek na rust niet in staat om Dortmund in grote problemen te brengen. Sterker nog: Pierre-Emerick Aubameyang zette Dortmund kort voor tijd op 3-1.

RB Leipzig - SC Freiburg 4-0

Na een inzinking in februari en maart is Leipzig de voorbije weken aan de betere hand. De voorgaande drie wedstrijden werden gewonnen en ook Freiburg moest eraan geloven. Het fundament voor de zege werd in de tien minuten voor rust gelegd. Yussuf Poulsen zorgde met een fraaie kopbal voor de 1-0. Na een vrije trap van Emil Forsberg torende Poulsen boven zijn bewaker uit en vond hij de verre hoek. Bij de 2-0 vertolkte Poulsen de rol van aangever met een steekpass; Timo Werner bleef één-op-één met de doelman koelbloedig. In de tweede helft denderde Leipzig verder door. Naby Keïta vond de bovenhoek voor de 3-0, waarna het slotakkoord in blessuretijd op naam van Diego Demme kwam.

Timo Werner maakte de 2-0 en zijn zestiende van het seizoen.

VfL Wolfsburg - FC Ingolstadt 04 3-0

Het bezoek hield de ploeg van Andries Jonker, met Riechedly Bazoer in de basis, voor rust in toom en had ook geen last van Mario Gómez. Het eerste bedrijf werd desondanks schlemielig afgesloten. Markus Suttner voorkwam dat een pass bij Gómez terechtkwam, maar werkte het leer daardoor in zijn eigen doel: 1-0. In de tweede helft wilde Wolfsburg de voordelige marge verdubbelen en die Wölfe kregen na 68 minuten loon naar werken. Na een verkeerde ingooi van Ingolstadt kwam het leer uiteindelijk terecht bij winteraankoop Yunis Malli, die zijn eerste goal maakte. Het slotakkoord was voor Gómez, die tien minuten voor tijd een pass van Yannick Gerhardt verzilverde: 3-0.

TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 5-3

In een aanvallende en tactisch interessante eerste helft was het publiek de grote winnaar. Hoffenheim nam een dubbele voorsprong, via twee doelpunten van Adam Szalai. Na een half uur spelen verkleinde Jannik Vestergaard de nadelige marge, door van dichtbij voor de 2-1 te zorgen. Vier minuten later nivelleerde Lars Stindl de tussenstand, al ging daar wel een handsbal van Jonas Hoffman aan vooraf. Een vrije trap van Kerem Demirbay in de 58e minuut ging aan iedereen voorbij, ook aan Yann Sommer, en betekende de 3-2. Hoffenheim liep via een heerlijk schot van Mark Uth in de bovenhoek en een kopbal van Demirbay verder uit, tussendoor verzorgde Mahmoud Dahoud de 4-3.

Lars Stindl zorgde voor de 2-2 voor Borussia Mönchengladbach.

1. FSV Mainz 05 - Hertha BSC 1-0

Hertha BSC kan plaatsing voor de voorronde van de Champions League uit het hoofd zetten. De club uit Berlijn verloor in Mainz met 1-0, terwijl concurrent Borussia Dortmund wel won. Daardoor is de achterstand van Hertha opgelopen tot tien punten. Op slag van rust bracht Danny Latza de thuisploeg op voorsprong, die in de tweede helft niet meer uit handen werd gegeven. Mainz kan de punten goed gebruiken in de strijd tegen degradatie. Op dit moment staat het net boven de streep, doordat Mainz een beter doelsaldo heeft dan FC Augsburg.

FC Augsburg - FC Köln 2-1

Mede dankzij een doelpunt van Paul Verhaegh heeft FC Augsburg drie belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. De aanvoerder van die Fuggerstädter schoot na 24 minuten spelen een strafschop binnen. Op dat moment stond zijn ploeg al met 1-0 voor, nadat Martin Hinteregger al na vijf minuten doel had getroffen. Het was voor het eerst sinds 2 april 2016 dat FC Augsburg twee keer wist te scoren in de eerste helft. Een eigen doelpunt van Phillip Max bracht na ruim een uur spelen de spanning terug in de wedstrijd, maar verder wist FC Köln niet meer te komen. De thuisploeg eindigde de wedstrijd met negen man, nadat Ja-Cheol Koo en Alfred Finnbogason in de slotfase een rode kaart ontvingen. Augsburg staat momenteel op de zestiende plek in de Bundesliga, die aan het einde van het seizoen verplicht tot het spelen van nacompetitie.