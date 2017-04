‘Ik moest bijna huilen, net als Pastore en Cavani was hij mijn ontdekking’

Maurizio Zamparini was dinsdagavond ontroerd door de heldenrol van Paulo Dybala tegen Barcelona. De spelmaker van Juventus was goed voor twee doelpunten tijdens de 3-0 overwinning. Zamparini haalde Dybala in 2012 naar Palermo en volgt zijn ontwikkeling nog altijd op de voet, evenals die van zijn andere 'ontdekkingen'.

"Toen ik Dybala twee doelpunten zag maken tegen Barcelona, moest ik bijna huilen", vertelt de voormalig Palermo-voorzitter, die eind februari afstand nam van de club. "Net als Javier Pastore en Edinson Cavani was hij mijn ontdekking. Het is altijd ontroerend om te zien dat ze succesvol zijn in Europa."

"Ik heb Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis ook een sms'je gestuurd: 'Als je Dybala had gekocht zoals ik je had opgedragen, was je nu kampioen geworden.' Ik heb hem ook verteld dat Ilija Nestorovski de nieuwe Gonzalo Higuain is, dus hij doet er goed aan om erover na te denken", aldus de flamboyante ex-bestuurder in gesprek met Radio Kiss Kiss. Nestorovski kwam afgelopen zomer voor een half miljoen euro naar Palermo en maakte 10 doelpunten in 32 duels.