‘Hij levert Ajax dan een mooi bedrag op, maar het verzwakt de club wel’

Ajax nam Davinson Sánchez in de zomer voor vijf miljoen euro over van Atlético Nacional en die transfersom gaan de Amsterdammers waarschijnlijk dubbel en dwars terugverdienen. Hoewel hij tegen Schalke 04 zeker niet zijn beste wedstrijd voor de Amsterdammers speelde, vond Ruud Gullit Sánchez wel weer overtuigend.

De oud-international noemt de Colombiaan in zijn column voor De Telegraaf zelfs de ‘uitblinker’ in de eerste ontmoeting met Schalke. Hij merkte op dat Sánchez naar voren durfde te verdedigen en dat zijn passing ‘heel zorgvuldig’ was. Ajax kon, aldus Gullit, op die manier druk blijven zetten en blijven aanvallen.

Gullit noemt Sánchez verder ‘een klasse apart’ en ‘een beul van een verdediger’: “Reken erop dat zaakwaarnemers gaan leuren met zo'n jongen. Hij levert wellicht een mooi bedrag op, maar zo'n transfer verzwakt Ajax sportief. Dat maakt een vertrek extra zuur. Tevens omdat Ajax zulke spelers niet opleidt en ze in de scouting over het hoofd worden gezien. Jaap Stam was de laatste Ajacied met zulke defensieve kwaliteiten. Ook gekocht.”

