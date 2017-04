VVV-Venlo keert na zinderende slotfase terug in Eredivisie

VVV-Venlo keert terug in de Eredivisie. De Limburgers leken vrijdagavond gelijk te spelen tegen RKC Waalwijk, maar een doelpunt in de slotfase van Clint Leemans bezegelde de promotie: 1-2. De beloften van Ajax en PSV boekten wisselende resultaten en De Graafschap kwam tegen FC Volendam niet verder dan 2-2. De club uit Doetinchem raakte de eerste plaats in de vierde periode daardoor, op doelsaldo, kwijt aan SC Cambuur.

RKC Waalwijk - VVV-Venlo 1-2

VVV was bij een overwinning in Brabant zeker van een plekje in de Eredivisie voor volgend seizoen en kon na afloop dus juichen. De bezoekers gingen de rust al in met een voorsprong, want Leemans benutte een strafschop na een overtreding van Evander Sno. VVV had al eerder kunnen scoren, maar onder anderen Joey Sleegers had het vizier niet op scherp staan. In de tweede helft was VVV via Leemans dicht bij de 0-2, maar doelman Tamati Williams bracht redding. Niet veel later maakte Johan Voskamp er, eveneens vanaf elf meter, 1-1 van. Jerold Promes had de strafschop veroorzaakt. In het vervolg van het duel verloor VVV wat meer grip op het duel en kreeg Voskamp nog een goede kans op de 2-1, maar de spits mikte in het zijnet. VVV, dat Torino Hunte vanwege een hersenschudding nog had zien uitvallen, pakte later toch nog de drie punten door een vrije trap van Leemans: 1-2.

Het eerste doelpunt van Clint Leemans wordt gevierd.

Jong Ajax - FC Dordrecht 1-0

Het eerste serieuze gevaar kwam van de thuisploeg, want Noussair Mazaroui krulde de bal heerlijk op de lat. Abdelhak Nouri trof even later ook het aluminum. Ajax verdiende zo langzamerhand een treffer, hoewel men niet overtuigend speelde. In de tweede helft zag Leon Bergsma een doelpunt van hem worden afgekeurd, maar de verdediger mocht zeven minuten voor tijd wel juichend weglopen nadat hij uit een hoekschop al koppend had gescoord. Daarvoor hadden Ezra Walian en Mateo Cassierra nog goede mogelijkheden onbenut gelaten. Ajax sleepte de voorsprong over de streep; FC Dordrecht bleek niet in staat om nog wat terug te doen.

Tom Boere maakte na 83 minuten zijn 33e doelpunt van het seizoen.

FC Oss - Jong PSV 2-0

Jong PSV is de laatste weken bijzonder wisselvallig en vrijdagavond ging het voor het team van Pascal Jansen mis op bezoek bij laagvlieger FC Oss. Justin Mathieu tekende op slag van rust na een knappe individuele actie voor de 1-0, waarna competitietopscorer Tom Boere het duel in de tweede helft op slot gooide. Boere staat nu op 33 competitietreffers in de Jupiler League en houdt runner-up Piotr Parzyszek (24 doelpunten) daarmee op gepaste afstand in het topscorersklassement.

FC Volendam - De Graafschap 2-2

De Graafschap is de ploeg in vorm in de Jupiler League. Het team van Henk de Jong is na vijf overwinningen uit de laatste zes duels koploper in de vierde periode en bewees ook op bezoek bij Volendam momenteel van het zelfvertrouwen te blaken. De Graafschap kwam na een klein kwartier spelen weliswaar op achterstand door toedoen van Enzo Stroo, maar De Superboeren rechtten vrijwel onmiddellijk de rug en gingen uiteindelijk met een voorsprong rusten. Eerst nivelleerde Bart Straalman de score, waarna clubtopscorer Piotr Parzyszek vanaf elf meter voor de 1-2 tekende. Volendam weigerde zich echter gewonnen te geven en kwam een kwartier voor tijd uiteindelijk langszij via Stroo, die op aangeven van Joey Veerman de eindstand bepaalde op 2-2. Erik Schouten haalde het einde van de wedstrijd niet; de verdediger van Volendam ontving vlak voor tijd zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Pol van Boekel.

Issa Kallon van FC Emmen baalt.

MVV Maastricht - FC Emmen 2-2

Emmen nam via clubtopscorer Cas Peters verrassend de leiding in De Geusselt. De spits fungeerde na amper drie minuten als eindstadion van een razendsnelle counter en bezorgde de bezoekers met zijn veertiende competitietreffer dit seizoen een bliksemstart. MVV kreeg daarna kansen om de stand gelijk te trekken, maar Dennis Telgenkamp weigerde in het eerste bedrijf te capituleren. De doelman van Emmen verkeert de laatste weken in uitstekende vorm en redde vlak voor de onderbreking fraai op een poging van Patrick N'Koyi. De thuisploeg kwam vervolgens sterk uit de kleedkamer, maar moest zes minuten na rust opnieuw een doelpunt incasseren. Kai Huisman verdubbelde de voordelige marge voor Emmen na gestuntel in de Maastrichtse defensie. MVV toonde echter karakter en hield door goals van N'Koyi en Joeri Schroyen alsnog een punt over aan de krachtmeting.

Helmond Sport - NAC Breda 2-1

NAC maakte een bijzonder povere indruk in de eerste helft en keek bij rust verdiend tegen een achterstand aan. Nadat Furhgill Zeldenrust en Robert Braber eerder nog goede mogelijkheden onbenut hadden gelaten, schonk geboren Bredanaar Steven Edwards Helmond op slag van rust alsnog de voorsprong met het hoofd. NAC tapte na de theepauze uit een ander vaatje, maar ging onzorgvuldig met zijn kansen om en kreeg daar na een uur spelen uiteindelijk de rekening voor gepresenteerd. Teije ten Den schoot raak uit een lastige hoek en leek zo de beslissing in het duel aan te brengen. NAC weigerde echter de handdoek te werpen en maakte tien minuten voor tijd de aansluitingstreffer via Cyriel Dessers. Het elftal van Stijn Vreven maakte daarna jacht op de gelijkmaker, maar slaagde er uiteindelijk niet in die te forceren.

Almere City FC - Jong FC Utrecht 2-1

De beloften van Utrecht wonnen twee van hun laatste drie competitiewedstrijden en ook in Almere maakte het keurkorps van Robin Pronk een prima indruk. Utrecht bleef relatief eenvoudig op de been in de eerste helft, al kwam het een kwartier voor rust wel goed weg toen Rick ten Voorde uit kansrijke positie miste. Almere werd in het tweede bedrijf op sleeptouw genomen door Soufyan Ahannach. De spits scoorde tweemaal en hielp de thuisploeg zo aan de zege. Dani van der Moot had namens Utrecht voor de gelijkmaker getekend.