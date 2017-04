Aftrap Olympique Lyon - Besiktas uitgesteld na massale rellen op tribune

De ontmoeting tussen Olympique Lyon en Besiktas in de kwartfinales van de Europa League is donderdagavond ontsierd door rellen voorafgaand aan het duel. Fans van beide clubs zijn luttele minuten voor het eerste fluitsignaal in Frankrijk op de tribunes slaags geraakt met elkaar.

Voorzitter Jean-Michel Aulas van Olympique Lyon zou zelfs het veld zijn betreden om de rust te laten wederkeren in het Parc Olympique Lyonnais. Supporters van beide teams zouden met elkaar op de vuist zijn gegaan. Als reactie hierop zijn duizenden fans het veld bestormd teneinde hun veiligheid te garanderen.

Franse media schatten in dat er twintigduizend Turkse fans aanwezig zijn in Lyon. Onder hen zouden ook supporters van Fenerbahçe en Galatasaray zitten. Volgens een verklaring van Lyon werden vanuit de tweede ring projectielen en vuurwerk naar beneden gegooid, waardoor fans op het veld naar veiligheid zochten.

Memphis Depay zal donderdag in elk geval niet aan de aftrap verschijnen. De Oranje-international is niet speelgerechtigd, nadat hij voor de winter reeds Europees in actie kwam namens Manchester United.