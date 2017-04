Sánchez gelooft in landgenoot: ‘Ik weet zeker dat hij gaat slagen bij Ajax’

Ajax haalde afgelopen zomer twee Colombianen binnen. Davinson Sánchez is momenteel een onbetwiste basisspeler, maar landgenoot Mateo Cassierra moet het vooral doen met een plaats op de reservebank. Sánchez weet echter zeker dat de spits nog gaat slagen in Amsterdam.

“Mateo heeft veel talent en doet het niet slecht. Alleen je moet wat geduld hebben. We trekken veel met elkaar op en ik merk ook dat Mateo veel geduld heeft. Hij heeft zoveel kwaliteit. Ik weet zeker dat hij bij Ajax gaat slagen als hij speelminuten en vertrouwen krijgt”, zegt Sánchez in gesprek met Voetbal International. De verdediger kwam afgelopen zomer over van Atlético Nacional, terwijl Cassierra in Colombia bij Deportivo Cali speelde.

In de wedstrijd tegen AZ zorgde de Colombiaanse verdediger voor een belangrijk doelpunt, die hij vierde met een dansje. “Heel eerlijk: dat had ik vooraf geoefend. Ik hou van muziek, ritme en dansen. Als ik thuis onder de douche vandaan kom, ben ik altijd aan het zingen en dansen. Mooi om te merken dat ook het publiek het kon waarderen!”