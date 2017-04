‘Ajax speelt een bepaald soort voetbal waar de Duitsers wel raad mee weten’

Ajax hoopt donderdagavond een stap richting de halve finale van de Europa League te zetten. In de Amsterdam ArenA ontvangt de ploeg van trainer Peter Bosz Schalke 04, de nummer tien van de Bundesliga. Huub Stevens won precies twintig jaar geleden als trainer van de club uit Gelsenkirchen de UEFA Cup. Hij weet als geen ander hoe groot de honger naar nieuw Europees succes is bij Schalke.

“In Duitsland wordt er veel meer waarde aan dit soort jubilea gehecht dan in Nederland”, laat hij optekenen in De Telegraaf. “Op 21 mei wordt er in de Veltins Arena ter gelegenheid van de Eurofighters een feestwedstrijd gespeeld die tevens mijn afscheid is. En reken maar dat het stadion dan vol zit. Drie dagen later staat de finale van de Europa League gepland.”

De 63-jarige Stevens vindt het moeilijk om een favoriet aan te wijzen. Hij verwacht dat beide ploegen aan elkaar gewaagd zullen zijn. “Ajax speelt een bepaald soort voetbal waar de Duitsers wel raad mee weten, maar zij zijn dit seizoen niet in goeden doen. Schalke heeft een nieuwe manager (Christian Heidel, red.), een nieuwe trainer (Markus Weinzierl, red.) en veel nieuwe spelers. Het is een club in opbouw. Dat zie je ook aan Klaas-Jan Huntelaar. Hij komt nauwelijks in de plannen voor, omdat de leiding met de toekomst bezig is.”

Weinzierl gaf woensdag op de persconferentie al aan dat Ajax het spel mag gaan maken. Daar schuilt volgens Stevens het gevaar voor de Eredivisionist. “Duitse ploegen, dat weet Peter Bosz ook verdomd goed, spelen vanuit de omschakeling en daar zal Ajax het moeilijk mee krijgen. De Ajax-spelers wordt veel balbezit gegund. En Schalke reageert daarop. Dat is geen negatieve kwalificatie, want reactievoetbal kan heel leuk voetbal zijn.”