Huntelaar handelde op op eigen houtje: ‘Wij hadden nog niks besloten’

Klaas-Jan Huntelaar heeft zelf besloten dat een vertrek bij Schalke 04 de beste optie is. De bankzitter liet dinsdag weten bezig te zijn aan zijn laatste seizoen in Gelsenkirchen. Hij beschikt over een aflopend contract en Schalke had nog geen positie ingenomen over de toekomst van de Nederlander, toen hij zijn vertrek aankondigde.

Technisch manager Christian Heidel vertelt daags voor de Europa League-wedstrijd tegen Ajax dat hij 'eind januari, begin februari' met Huntelaar om de tafel zat. Beide partijen kwamen toen overeen dat ze zouden wachten tot de aanvaller hersteld was van zijn slepende knieblessure. "Dan zouden we een beter beeld kunnen vormen", legt Heidel uit. "Als beide partijen het dan zinvol vonden om over contractverlenging te praten, zouden we dat gaan doen. De optie in zijn contract voor automatische verlenging, die inmiddels niet meer geldt, speelde voor mij geen grote rol daarbij."

"Maar hij heeft nu voor zichzelf een beslissing genomen en dat moeten wij respecteren", voegt Heidel eraan toe. "Zelf hadden we nog geen knoop doorgehakt. Ik begrijp volledig dat hij nadenkt over zijn toekomst. We weten allemaal dat Klaas-Jan niet iemand is die graag op de bank zit. Hij wil spelen en dat respecteren en accepteren wij." Woensdag liet trainer Markus Weinzierl al doorschemeren dat de Nederlander donderdagavond waarschijnlijk op de bank begint in Amsterdam.