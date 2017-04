Verhuurde Ajacied keert mogelijk niet terug: ‘Hier speel ik tenminste’

Door de stormachtige ontwikkeling van Daley Sinkgraven als linksback bleven er in de eerste seizoenshelft weinig minuten over voor Mitchell Dijks, die uiteindelijk eieren voor zijn geld koos en zich aan Norwich City liet verhuren. Hoewel de kans klein lijkt dat the Canaries volgend seizoen in de Premier League actief zijn, sluit de back een langer verblijf niet uit.

“Mijn zaakwaarnemer heeft volgende week een afspraak met (sportief directeur, red.) Stuart Webber, dan zullen we het wel zien”, vertelt de door Ajax verhuurde verdediger aan de Eastern Daily Press. Na een schorsing vanwege een rode kaart was Dijks afgelopen weekend weer van de partij toen Norwich met 7-1 gehakt maakte van het Reading van Jaap Stam: “Eindelijk ben ik weer terug, ik denk dat drie wedstrijden wel veel was voor mij.”

“Ik was een beetje gefrustreerd, maar ik ben eindelijk terug en dan winnen we ook nog eens met 7-1. Het was ongelooflijk en het was geweldig om weer op het veld te staan”, gaat de verdediger, die zich op zijn plek voelt in Norwich, verder. “Ik heb het hier naar mijn zin. Ik woon in het centrum. Daar houd ik van, al is het hier wel een beetje stil. Maar dat is oké, de spelers hebben me goed opgevangen. Ik vind het prachtig om weer op het veld te staan en ik speel hier weer, dat is het belangrijkste.”