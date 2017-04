Munsterman doorbreekt zwijgen: ‘Had moeten weten dat mijn tijd voorbij was’

Joop Munsterman vierde ruim tien jaar lang grote successen als voorzitter van FC Twente, maar in 2015 scheidden de wegen van de geboren Enschedeër en de club. Twente dreigde vanwege de financiële wanorde die Munsterman had achtergelaten teruggezet te worden naar de Jupiler League, maar dat werd de Tukkers uiteindelijk bespaard. Twee jaar na de breuk doorbreekt Munsterman het zwijgen in het boek Rood Bloed.

De voormalig topman van uitgeverij Wegener geeft toe fouten gemaakt te hebben. "Met dit boek pleit ik mezelf niet vrij. In zeker 39 passages trek ik het boetekleed aan", vertelt Munsterman aan Nieuwsuur. "Ik had de behoefte om een compleet verhaal te vertellen over de situatie zoals die bij FC Twente is ontstaan. Dat kost tijd. Om naar jezelf te kijken, om geconfronteerd te worden met de periode."

Onder het bewind van Munsterman werd Twente in 2010 voor het eerst in de clubgeschiedenis landskampioen. Bovendien nam het vanaf het seizoen 2008/09 vier jaar onafgebroken deel aan de Champions League. "Het is moeilijk om te zeggen of vreugde of verdriet overheerst in mijn herinneringen aan twaalf jaar voorzitterschap", geeft Munsterman aan. "Er is zoveel gebeurd. De balans heb ik nog steeds niet opgemaakt. Mijn beginperiode was geweldig, maar die laatste periode raakt me natuurlijk toch wel"

Munsterman veronderstelt dat zijn houdbaarheidsdatum als voorzitter was verlopen. "Ik had beter moeten beseffen dat na het behalen van het kampioenschap de club totaal veranderde. Op dat moment had ik moeten weten dat mijn tijd voorbij was. Je bent kampioen, waar je al die jaren aan hebt gewerkt. Je speelt Champions League. Na het zuur wil je ook een beetje zoet. Kort daarna kwam het dak-drama (bij de bouw van De Grolsch Veste, red.) en een financiële crisis. Als je dan weggaat, neemt iedereen je dat kwalijk."