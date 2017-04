Hiddink schuift kandidaat naar voren: ‘Liet leuk voetbal zien bij Ajax’

Guus Hiddink ziet in Morten Olsen een geschikte bondscoach voor het Nederlands elftal. De ervaren oefenmeester was tussen 2000 en 2015 bondscoach van Denemarken; in het seizoen 1997/98 leidde hij Ajax naar de dubbel in Nederland. Hiddink betwijfelt echter of Olsen nog openstaat voor een nieuwe klus.

De 67-jarige Deen slaagde er niet in om Denemarken naar het EK 2016 te loodsen en is sindsdien werkloos. "We hebben het voor de uitzending even over een naam gehad die het goed heeft gedaan en bij Ajax leuk voetbal heeft laten zien: Morten Olsen. Maar die is ook al van mijn leeftijd en volgens mij gestopt. Dat weet ik niet", aldus de voormalig Oranje-keuzeheer bij De Tafel van Kees.

"Hij heeft de rust, uitstraling en ervaring. Hij weet hoe het is om bondscoach te zijn. Over andere mensen heb ik nog niet nagedacht", vervolgt Hiddink. De Varssevelder zegt geen voorkeur te hebben voor een Nederlandse of buitenlandse bondscoach. Ruud Gullit, die heeft aangegeven de vacature te zien zitten, heeft volgens Hiddink zijn kwaliteiten. "Ruud heeft het voordeel dat hij wel verschijnt. Hij heeft uitstraling."