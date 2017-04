Ramos hoopt op transfer: ‘Of hij nu bij de buurman speelt, of bij mijn tante’

Real Madrid leek zaterdag met 1-0 van Atlético Madrid te gaan winnen, maar Antoine Griezmann besliste anders in zijn 150e duel voor los Colchoneros. Met zijn tachtigste treffer voor Atlético zorgde hij ervoor dat de stadsderby in een 1-1 gelijkspel eindigde. Volgens de laatste berichten is Griezmann bij de stadsgenoot in beeld om de selectie vanaf 2018/19 van een nieuwe impuls te voorzien.

Griezmann kreeg na afloop de vraag of hij kon uitsluiten dat hij in de toekomst in het tenue van Real Madrid zou spelen. De Frans international deed dat echter niet. "Ik sluit niets in de toekomst uit. Maar ik ben gelukkig bij Atlético Madrid en ik hoop hier door te mogen gaan." De grootste clubs van Europa zitten achter de aanvaller aan. Atlético wijst geïnteresseerde partijen op de transferclausule van honderd miljoen euro.

Griezmann sluit zogezegd niet de deuren voor Real Madrid, waar hij bovendien van harte welkom is. "Griezmann is een geweldige voetballer. De beste spelers moeten voor Real Madrid spelen", zo verzekerde Marcelo. Ook Sergio Ramos zou de Fransman graag in het maagdelijke wit zien spelen. "Vooruitlopen op transfers betekent veel voorpagina's. Het is een geweldige voetballer, dat bewijst hij al jaren. Real Madrid opent de deuren voor geweldige voetballers", zo benadrukte de aanvoerder.

Ramos heeft weinig met het vermeende, mondelinge akkoord tussen Real en Atlético over het niet benaderen van eigen spelers. "Ik zou voor de beste voetballers gaan. Of ze nu bij de buurman spelen, of in het huis van mijn tante." De vorige maand 26 jaar geworden Griezmann staat dit seizoen op 23 doelpunten in 43 officiële duels. Hij ondertekende bijna een jaar geleden een nieuw contract tot medio 2021.