Rode kaart Manu wekt frustratie: ‘Dat risico moet je niet nemen als arbiter’

Go Ahead Eagles is er zaterdagavond in het thuisduel met Heracles Almelo niet in geslaagd het gat met nummer zeventien, Roda JC Kerkrade, te dichten. Na een kwartier spelen zag de club uit Deventer die missie volledig in rook opgaan toen Elvis Manu met rood van het veld moest en het bezoek uit Almeloo een strafschop kreeg. Uiteindelijk ging de thuisploeg van Robert Maaskant hard onderuit: 1-4.

Scheidsrechter Edwin van de Graaf gaf tegenover Maaskant toe dat hij fout zat, toen een inzet van Brandley Kuwas bij een 0-0 stand niet tegen de arm maar de borst van Manu kwam. "Zijn invloed was wel heel erg groot. Vóór de rode kaart hadden we een strafschop moeten hebben voor de handsbal van Samuel Armenteros", zo vertelde de trainer aan FOX Sports. "Wat ik vervelend vond was dat de vierde man heel hard 'rood, rood, rood' stond te roepen, terwijl wij hetzelfde perspectief hebben."

Manu kon niet geloven dat De Graaf een rode kaart trok. "De bal raakt mijn hand totaal niet. Hij stuurt me weg en daarmee is de wedstrijd beslist. In de herhaling zie je nog beter dat het geen hands is en dat er een rode kaart bijkomt, kan er ook nog wel bij. Dit is direct rood, dus ik ga ervanuit dat de kaart geseponeerd wordt." Sander Fischer vond het 'schandalig' hoe de arbiter het duel beïnvloedde. "Op dat moment moet je het heel zeker weten en anders moet je niet het risico nemen als scheidsrechter. Dat kan gewoon niet."