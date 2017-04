Besiktas wint bizar duel met zeven doelpunten en is stap dichter bij titel

Besiktas heeft zaterdagavond drie punten aan een knotsgek duel overgehouden. De lijstaanvoerder van de Süper Lig gaf bij Trabzonspor tot tweemaal toe een voorsprong uit handen, maar slaagde erin om een 3-2 achterstand om te buigen in een 3-4 zege. Atiba Hutchinson maakte in de extra tijd de winnende treffer. Besiktas heeft nu acht punten meer dan Basaksehir, dat maandag tegen Galatasaray aantreedt.

Na vijf minuten nam Besiktas, met Ryan Babel in de basis, reeds de leiding: Cenk Tosun rondde een goede actie van Adriano op links af. Uit het niets verscheen twintig minuten later de 1-1 op het scorebord. Het bezoek klungelde wat af met de bal en vervolgens schoot Okay Yokuslu het leer op schitterende wijze achter Fabri. Tien minuten na rust maakte Vincent Aboubakar op heerlijke wijze de 1-2. Na een pass van Oguzhan Ozyakup werkte hij de bal achter zijn standbeen langs, en scoorde hij met een droge schuiver.

Besiktas leek een maatje te groot voor Trabzonspor, maar verloor toch de controle over de wedstrijd. Fabian Castillo mocht ongehinderd ruimte zoeken voor een schot en joeg negen minuten later de 2-2 tegen de touwen. Gepruts na een corner stelde Hugo Rodallega zelfs in staat om van dichtbij voor de 3-2 te zorgen. Door een heerlijke vrije trap van Anderson Talisca kwam Besiktas toch weer in de wedstrijd, al kroop het daarna door het oog van de naald. Rodallega schoot vanaf de aftrap meteen op doel en trof de lat. In de extra tijd nam Hutchinson de winnende treffer voor zijn rekening.